Похороны папы римского на покое Бенедикта XVI пройдут в Ватикане 5 января

Церемония прощания с папой римским на покое Бенедиктом XVI, скончавшимся 31 декабря, состоятся 5 января. Об этом на брифинге для журналистов заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Подчеркивается, что похороны почетного папы римского будут проходить на площади Святого Петра, расположенной в самом центре Ватикана. Церемонию прощания с понтификом на покое будет возглавлять папа римский Франциск.
Папа римский на покое Бенедикт XVI отрекся от престола в феврале 2013 года. Это событие произошло впервые за несколько веков. В декабре папа римский Франциск призвал верующих молиться за здоровье Бенедикта XVI. При этом он не уточнил, от какого заболевания страдает почетный папа римский.