Похороны папы римского на покое Бенедикта XVI пройдут в Ватикане 5 января

Папа римский на покое Бенедикт XVI отрекся от престола в феврале 2013 года. Это событие произошло впервые за несколько веков. В декабре папа римский Франциск призвал верующих молиться за здоровье Бенедикта XVI. При этом он не уточнил, от какого заболевания страдает почетный папа римский.