Певица Виктория Дайнеко рассказала семилетней дочери правду о Деде Морозе

По словам Дайнеко, ее дочь уже давно знает правду о главном персонаже русских новогодних сказок. Как призналась в беседе с «Газетой.Ru» исполнительница хита «Жить», она искренне считает, что излишняя вера в чудеса может навредить ее чаду и помешать в жизни.