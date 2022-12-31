Певица Виктория Дайнеко рассказала семилетней дочери правду о Деде Морозе

Победительница пятого сезона музыкального шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко призналась, что решила не обманывать свою семилетнюю дочь по поводу Деда Мороза. Певица объяснила наследнице, что его не существует.
По словам Дайнеко, ее дочь уже давно знает правду о главном персонаже русских новогодних сказок. Как призналась в беседе с «Газетой.Ru» исполнительница хита «Жить», она искренне считает, что излишняя вера в чудеса может навредить ее чаду и помешать в жизни.
«Я помню, как дочка посмотрела фильм «Чарли и шоколадная фабрика», после чего в ее волосах, как у главной героини, оказалась жвачка. Естественно, чуда не произошло, а появились только лишние проблемы», — рассказала певица.
Сама Дайнеко разуверилась в существовании дарящего детям подарки доброго волшебника еще в шесть лет. При этом жизнь певицы от этого никак не изменилась.