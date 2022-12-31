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Эрдоган заявил о намерениях Турции стать номером один на международной арене

Политика
Эрдоган заявил о намерениях Турции стать номером один на международной арене

Стало известно, чего хочет добиться Анкара на геополитической арене в следующем году. Основную цель государства озвучил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Речь о планах Турции на грядущий 2023 год зашла в рамках новогоднего выступления политика, в котором он обратился к своей нации. По его словам, Анкара намерена приложить максимум усилий для того, чтобы стать номером один на мировой площадке.

«Наша цель — не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит Турции занять первые строчки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с наступающим Новым годом.
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