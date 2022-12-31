Мужчина погиб при пожаре в захламленной квартире на юго-западе Петербурга

Житель Красносельского района Северной столицы стал жертвой пожара, который произошел в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе городского управления МЧС России.
Сообщение о возгорании в квартире на Ленинском проспекте поступило в субботу утром. Когда пожарные прибыли не место, то увидели горящую кухню на площади 7 кв. метров. Спустя непродолжительное время пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.
В результате было найдено тело мужчины. По некоторым данным, он страдал от синдрома Плюшкина, его квартира была сильно захламлена. Обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки.