Мужчина погиб при пожаре в захламленной квартире на юго-западе Петербурга

Сообщение о возгорании в квартире на Ленинском проспекте поступило в субботу утром. Когда пожарные прибыли не место, то увидели горящую кухню на площади 7 кв. метров. Спустя непродолжительное время пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.