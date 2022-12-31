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Певица Катя Лель рассказала, как встретила Новый год в автомобиле

Общество
Певица Катя Лель рассказала, как встретила Новый год в автомобиле

Российская певица и автор песен Катя Лель поделилась историей из своей жизни. Как рассказала исполнительница хита «Мой мармеладный», однажды ей пришлось встречать Новый год в автомобиле.

По словам Лель, в ту ночь у нее было пять или шесть концертов. Из-за плотного рабочего графика певица не смогла собраться с семьей за праздничным столом. Бой курантов застал ее в дороге.

«Мы с командой не успели даже выпить по бокалу шампанского», — уточнила она в беседе с PROZVEZD.

Ранее о том, почему он останется встречать Новый год дома с семьей, рассказал поэт, автор песен и певец Вадим Степанцов. По его словам, шумные празднества — для молодых людей.
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