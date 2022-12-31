Ленинградцы не смогли простить Эльдару Рязанову киноляп в «Иронии судьбы»

Советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на экраны в 1975 году. Уже тогда зрители заметили киноляпы в фильме, которые не смогли простить легендарному режиссеру Эльдару Рязанову.
«Ирония судьбы» стала главным детищем в фильмографии Рязанова. Выход киноленты произвел настоящий фурор, а просмотр комедии в канун Нового года уже давно стало традицией среди россиян. Популярности фильма не помешали ошибки во время съемочного процесса.
Так, в самом начале ленты произошла путаница с самолетами. В кадре появился ТУ-134, внутри которого в ряду располагается по два кресла. Однако в эпизоде, где главный герой Женя Лукашин сидит в салоне, ряд состоит уже из трех кресел, что характерно для Ил-18.
Также ленинградцы не смогли простить Рязанову другой киноляп. Когда Лукашин едет в такси по Невскому проспекту и проезжает Аничков мост, направляясь к Адмиралтейству, в кадре возникает вывеска магазина «Космос», который находится совсем в другом направлении.