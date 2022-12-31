Ленинградцы не смогли простить Эльдару Рязанову киноляп в «Иронии судьбы»

Так, в самом начале ленты произошла путаница с самолетами. В кадре появился ТУ-134, внутри которого в ряду располагается по два кресла. Однако в эпизоде, где главный герой Женя Лукашин сидит в салоне, ряд состоит уже из трех кресел, что характерно для Ил-18.