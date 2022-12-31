Жертвами столкновений с полицией в штате Сомалиленд стали по меньшей мере 20 человек

Массовые акции протеста проходят в городе Лас-Анод на юго-востоке штата Сомалиленд. В ходе столкновений митингующих и полицейских погибли по меньшей мере 20 человек за последние пять дней, сообщает новостной портал Garowe.
Протестующие вышли на улицы после убийства местного политика Абдифатаха Абдулли Хадрави с требованиями найти и наказать причастных к преступлению. Часть демонстрантов обвинили в убийстве мужчины администрацию президента Сомалиленда Мусы Бихи Абди, указывая на то, что чиновники подстрекают людей к политическим расправам.
Для стабилизации ситуации власти штата направили в Лас-Анод элитные полицейские части, что вылилось в стычки с митингующими. Кроме 20 убитых, есть раненные, отметили в СМИ.
Мировое сообщество признает Сомалиленд частью Сомали. При этом власти региона называют его Республика Сомалиленд и в 1991 году в одностороннем порядке объявили о государственном суверенитете.