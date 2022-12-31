Жертвами столкновений с полицией в штате Сомалиленд стали по меньшей мере 20 человек

Протестующие вышли на улицы после убийства местного политика Абдифатаха Абдулли Хадрави с требованиями найти и наказать причастных к преступлению. Часть демонстрантов обвинили в убийстве мужчины администрацию президента Сомалиленда Мусы Бихи Абди, указывая на то, что чиновники подстрекают людей к политическим расправам.