Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления, которые он совершил. Об этом в своих социальных сетях написал американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Чиновник считает, что Столтенберг «убийца миллионов и военный преступник». Согласно заявлению Янга, генеральный секретарь Североатлантического альянса должен предстать перед судом и отбывать наказание в Гааге. А также политик уверен, что его стоит приговорить к 30 годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение.
При этом накануне Йенс Столтенберг заявлял, что единственный способ достичь мира – это поставлять вооружение Украине и продолжать финансировать киевскую армию.
Публицист Ярослав Белоусов в комментарии для ФАН отметил, что интереснее всего в этой ситуации оказывается не само заявление американского политика, а личность Джеффри Янга. Ведь он – член Демократической партии, представитель ее внутренней левой оппозиции, ранее называл власти Украины «нацистскими», а сами США – «худшей империалистической страной».
«Взгляды Янга действительно можно назвать социалистическими. Этот политик считает, что нужно смотреть правде в глаза, и признать ошибочность политики США и НАТО относительно Украины. Несомненно, его фигура вызывает раздражение у Киева и сторонников поддержки Украины в США – его даже внесли в список "российских пропагандистов". Другое дело, что в Демпартии США тон задают сторонники политики "гуманитарного интервенционизма", и голос подобных Янгу звучит весьма маргинально», — отмечает собеседник издания.
Ранее Сенатор Пушков предрек создание стратегического альянса между Москвой и Пекином.