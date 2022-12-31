Публицист Белоусов: Джеффри Янга даже внесли в список «российских пропагандистов»

Публицист Ярослав Белоусов в комментарии для ФАН отметил, что интереснее всего в этой ситуации оказывается не само заявление американского политика, а личность Джеффри Янга. Ведь он – член Демократической партии, представитель ее внутренней левой оппозиции, ранее называл власти Украины «нацистскими», а сами США – «худшей империалистической страной».