Юрий Лоза раскрыл ФАН меню своего новогоднего стола

Новый год приходится на период поста, поэтому не предполагает обильных застолий. Об этом в беседе с ФАН напомнил советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.
Собеседник рассказал, что этот Новый год он встретит у себя дома. Причем, такой вариант он не склонен назвать традиционным для себя. По его словам, пышные празднества и корпоративы будут попросту смотреться неуместно на фоне актуальных событий в мире. Кроме того, на его взгляд, едва ли стоит переоценивать значение Нового года. Он напомнил о об одном обстоятельстве, о котором в преддверии 31 декабря многие могут забывать.
«У нас, православных, главный праздник — Рождество. Новый год же — начало года, но не такой праздник, когда все гуляют, потому что он стоит внутри поста, когда нельзя допускать возлияний, переборов с едой. Все это не приветствуется в пост. Так что все очень скромно, по-домашнему», — сказал певец.
Говоря о новогоднем меню, Юрий Лоза также подчеркнул, что не следует воспринимать 31 декабря в отрыве от Рождества. В то время как многие жители нашей страны активно готовятся встретить бой курантов с салатницами полными оливье, тарелками с колбасными нарезками и приготовленным по какому-нибудь семейному рецепту холодцом, артист поделился описанием своего стола. Как становится ясно, он скрупулезно относится к предписанным традициям.
«Повторюсь, Новый год попадает на пост, поэтому ничего такого особенного на столе не будет. Все то же самое, что мы всегда едим в пост: рис без молока и мяса, что-то рыбное. Может быть какие-то морепродукты, овощи», — подытожил композитор.
Ранее актриса Инна Чурикова рассказала ФАН о своих планах на Новый год. По словам артистки, она очень рада возможности встретить праздник дома в кругу друзей.