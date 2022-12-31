Юрий Лоза раскрыл ФАН меню своего новогоднего стола

Собеседник рассказал, что этот Новый год он встретит у себя дома. Причем, такой вариант он не склонен назвать традиционным для себя. По его словам, пышные празднества и корпоративы будут попросту смотреться неуместно на фоне актуальных событий в мире. Кроме того, на его взгляд, едва ли стоит переоценивать значение Нового года. Он напомнил о об одном обстоятельстве, о котором в преддверии 31 декабря многие могут забывать.