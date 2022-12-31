Мать Пеле не знает о смерти сына

Мать легендарного бразильского футболиста Пеле до сих не может понять, что ее сын умер.
Женщина находится в «собственном мире», сообщают источники издания Mirror, знакомые с ситуацией. Родственники Пеле пока призывают мать молиться за своего сына. Правда, 100-летняя Селесте Арантес вообще не понимает, о чем идет речь.
Напомним, Пеле скончался 29 декабря. У бывшего футболиста сборной Бразилии отказали все жизненно важные органы на фоне онкологического заболевания. Прощание с Пеле состоится 2 января.