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Мать Пеле не знает о смерти сына

Спорт
Мать Пеле не знает о смерти сына

Мать легендарного бразильского футболиста Пеле до сих не может понять, что ее сын умер.

Женщина находится в «собственном мире», сообщают источники издания Mirror, знакомые с ситуацией. Родственники Пеле пока призывают мать молиться за своего сына. Правда, 100-летняя Селесте Арантес вообще не понимает, о чем идет речь.

Напомним, Пеле скончался 29 декабря. У бывшего футболиста сборной Бразилии отказали все жизненно важные органы на фоне онкологического заболевания. Прощание с Пеле состоится 2 января.
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