Телеведущая Ксения Бородина похвасталась видом из окна своей виллы в Таиланде

На одном из снимков, опубликованном Бородиной в социальных сетях, можно увидеть и другие виллы, а также голубое небо и зеленые пальмы. Где-то вдалеке виднеется и захватывающий дух горный пейзаж. На другой фотографии виднеется бассейн.