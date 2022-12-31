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Телеведущая Ксения Бородина похвасталась видом из окна своей виллы в Таиланде

Общество
Телеведущая Ксения Бородина похвасталась видом из окна своей виллы в Таиланде

Актриса, телеведущая и диджей Ксения Бородина наслаждается отдыхом в Таиланде, куда она отправилась вместе с детьми и матерью. Звезда показала роскошный вид из окна своей виллы с лифтом и кинотеатром.

На одном из снимков, опубликованном Бородиной в социальных сетях, можно увидеть и другие виллы, а также голубое небо и зеленые пальмы. Где-то вдалеке виднеется и захватывающий дух горный пейзаж. На другой фотографии виднеется бассейн.

«С Наступающим, мои дорогие. Покажите свою картинку из окна», — подписала она свою публикацию.
Телеведущая Ксения Бородина похвасталась видом из окна своей виллы в Таиланде

Информация о зарубежной поездке Бородиной поступила 28 декабря. Сообщалось, что перед вылетом она сильно повздорила с матерью из-за загранпаспорта.

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