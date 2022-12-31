Экс-главу турецкой националистической организации «Серые волки» Синана Атеша убили в Анкаре

Бывшего главу турецкой националистической молодежной организации «Серые волки» Синана Атеша убили в Анкаре. О расправе над профессором сообщает газета Sözçü.
Трагедия произошла в районе Чанкая, когда Атеш и его друг Сельман Бозкурт выходили из дома. Двое мотоциклистов, проезжавших мимо, открыли огонь по мужчинам. Экс-руководителя «Серых волков» ранили в голову, а его приятеля — в плечо. Прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи сделали Атешу массаж сердца, но позже гражданин скончался в больнице.
На месте покушения работают сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка начали операцию по поимке злоумышленников. При этом телеканал Habertürk сообщает, что по факту нападения уже задержаны три человека.