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Зеленский необычным образом поблагодарил Шольца за поддержку Украины в 2022 году

Политика
Зеленский необычным образом поблагодарил Шольца за поддержку Украины в 2022 году

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за поддержку, оказанную в 2022 году, использовав «слово года». Об этом он написал в своем Twitter.

Немецкие лингвисты определили «zeitenwende» словом уходящего 2022 года в ФРГ, поскольку оно часто звучало из уст Шольца. На русский язык оно переводится, как «смена эпох».

«Благодарю вас за "цайтенвенде", господин Олаф Шольц! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой», — заключил свое обращение Зеленский.

Ранее украинский лидер признался, что планирует оставаться у власти «до победы» страны в конфликте. Соответствующее заявление он сделал в шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении» на Netflix.
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