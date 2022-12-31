Сенатор Климов указал на растущее число свидетелей западных преступлений против мира в ЕС

Напомним, что недавно экс-глава Франции Франсуа Олланд признался, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы позволить украинскому государству набраться сил. При этом ранее с подобным откровенным заявлением выступила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель.