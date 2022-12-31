Все больше людей начали узнавать о том, каким образом западные лидеры воспрепятствовали установлению мира на европейской земле. Такое мнение высказал замглавы комитета СФ РФ по международным делам Андрей Климов.
Напомним, что недавно экс-глава Франции Франсуа Олланд признался, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы позволить украинскому государству набраться сил. При этом ранее с подобным откровенным заявлением выступила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель.
«Свидетелей западного преступления против мира в Европе все больше», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что стране навязывают санкции, однако она продолжит развиваться вопреки давлению со стороны Запада.