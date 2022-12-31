Селиванов о сносе памятников на Украине: Киев устроил настоящую «культурную войну»

Уничтожение памятников создателей и защитников южнорусских городов говорит о том, что никакой исторической преемственности и даже права на эту территорию Украина не имеет. Такое мнение высказал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.