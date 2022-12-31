Уничтожение памятников создателей и защитников южнорусских городов говорит о том, что никакой исторической преемственности и даже права на эту территорию Украина не имеет. Такое мнение высказал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Решение украинских властей демонтировать памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову в Одессе напоминает действия талибов (движение "Талибан"✱, запрещено в РФ), которые взорвали две крупнейшие в мире статуи Будды в Бамианской долине. Об этом заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
«Эти буддийские святыни, высеченные в скалах примерно в V веке, пережили нашествие Чингисхана. А сейчас пришли талибы, которые, пользуясь идеологизированной интерпретацией ислама, решили стереть историю собственной страны, разрушив эти статуи Будды. На мой взгляд, это сравнимо с тем, что произошло в Одессе», — отметил он.
По словам политика, киевские власти устроили «настоящую культурную войну», снося памятники и запрещая русскую литературу в учебных заведениях и библиотеках. Как считает Селиванов, Франсуа Асселино совершенно прав.
«Современная Украина подобна ИГИЛ✱ (запрещена в РФ) и другим экстремистским организациям. «Незалежная» физически уничтожает, бросает в тюрьмы и репрессирует любых инакомыслящих на своей территории. Она запрещает свободу слова, табуирует даже русский язык.
И, конечно же, украинское государство уничтожает памятники на своей территории, что говорит о том, что никакой связи с историческими событиями, никакой исторической преемственности и даже права на эту территорию оно не имеет», — подчеркнул собеседник ФАН.
Как считает подполковник, в сносе памятников Украина полностью уподобилась проклинаемым ею большевикам. Потому что ровно 100 лет назад именно они снесли этот же монумент основательнице Одессы Екатерине Великой.
«Но если вы уничтожаете памятник основательнице Одессы Екатерине, то должны уничтожить и памятник Дюку де Ришелье, и Потемкинскую лестницу. Потому что лестница — Потемкинская, а не "тарасшевченковская" или "степанобандеровская".
Поэтому я искренне желаю всем добрым людям в Новом году скорейшей ликвидации этого беззаконного, беспамятного, безнравственного, террористического украинского государства», — подытожил Алексей Селиванов.
Ранее историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин рассказал ФАН, что гонения Киева на русскость приобрели тотальный характер.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация