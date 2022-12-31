Глава «Патриота» Столярчук назвал 2022 год «невероятно плодотворным» для медиагруппы

«Патриот» в 2023 году ждут новые успехи и партнеры по всей России, заявил глава медиагруппы Николай Столярчук, поздравляя читателей и зрителей с наступающим праздником.
Поздравление Столярчука опубликовано на сайте медиагруппы. Он назвал 2022 год «невероятно плодотворным» для «Патриота», отметив, что теперь партнерская сеть насчитывает 335 средств массовой информации.
«Вместе с вами мы сделали большой шаг вперед! В новом году нас ждут новые успехи во благо нашей Родины, новые открытия и, конечно же, новые друзья по всей России!» — отметил Столярчук.
Глава «Патрота» пожелал в новом году умножать жизненную и творческую энергию, а также беречь себя и своих близких.