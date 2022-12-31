Глава СОМБ Иванов поздравил жителей ЦАР с Новым годом

«Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены. Пусть же все трудности уходящего года останутся в 2022-м, а все лучшее, что раскрылось в каждом из нас, обязательно останется с нами навсегда», — завершил поздравительное обращение глава СОМБ.