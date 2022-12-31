Глава СОМБ Иванов поздравил жителей ЦАР с Новым годом

Банги, 31 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил жителей Центральноафриканской Республики с Новым годом.
Руководитель СОМБ подвел промежуточные итоги в процессе развития безопасности ЦАР. Иванов заявил, что, несмотря на все трудности, власти страны смогли достойно решить поставленные задачи благодаря совместным усилиям:
«Безусловно, уходящий год был освещен гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества. Как никогда, ясно осознаем мы сейчас, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми».
Иванов отметил плодотворное сотрудничество местных властей с российскими инструкторами, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер». Отечественным специалистам удалось в короткие сроки сделать армию ЦАР одной из сильнейших в регионе.
«Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены. Пусть же все трудности уходящего года останутся в 2022-м, а все лучшее, что раскрылось в каждом из нас, обязательно останется с нами навсегда», — завершил поздравительное обращение глава СОМБ.
Ранее инструкторы из Содружества офицеров за международную безопасность поделились кадрами тренировок личного состава Вооруженных сил ЦАР (FACA). В ходе занятий центральноафриканские военные получили теоретические и практические навыки обращения со стрелковым оружием.