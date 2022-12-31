Съемки фильма «Не может быть!» дались актерам тяжело из-за строгости Леонида Гайдая

Фильм «Не может быть!» вышел на экраны в 1975 году. Комедия состоит из трех новелл, в основу которых легли рассказы Зощенко. Съемочный процесс оказался сложным не только для Гайдая, но и актерского состава. Особенно артисты настрадались в последней части комедии — «Свадебное происшествие».