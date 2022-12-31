Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Съемки фильма «Не может быть!» дались актерам тяжело из-за строгости Леонида Гайдая

Общество
Съемки фильма «Не может быть!» дались актерам тяжело из-за строгости Леонида Гайдая

Сценарист Леонид Гайдай очень долго мечтал экранизировать произведения писателя Михаила Зощенко. В итоге он реализовал свою идею, однако съемки сатирической комедии «Не может быть!» стали непростыми для актеров, которым режиссер не давал расслабляться.

Фильм «Не может быть!» вышел на экраны в 1975 году. Комедия состоит из трех новелл, в основу которых легли рассказы Зощенко. Съемочный процесс оказался сложным не только для Гайдая, но и актерского состава. Особенно артисты настрадались в последней части комедии — «Свадебное происшествие».

Праздничный стол молодожен стал центральным объектом в сюжете. Продукты на нем были самые настоящие, поэтому вкусный запах торопил актеров побыстрее завершить съемочный процесс. Однако Гайдай не позволил артистам расслабляться и залил весь стол керосином, чтобы перебить запах еды. Кроме того, он заменил черную икру на охотничью дробь, пишет «Киноафиша».
гайдай кино фильм комедия не может быть зощенко
Военкоры ФАН
Лучшие в аду