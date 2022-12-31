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Британская разведка: ВС РФ готовят очередной ракетный удар по Украине

Армия
Британская разведка: ВС РФ готовят очередной ракетный удар по Украине

Российские войска готовят новый ракетный удар по украинским объектам в ближайшие дни. Соответствующие данные привела британская разведка.

Отмечается, что несмотря на то, что Москва следовала с осени определенному графику массированных атак не чаще, чем каждые 7-10 дней, то на сегодняшний день российское командование может изменить эту стратегию.

«Существует реальная возможность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни и подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников», – говорится в сообщении минобороны Британии.

Напомним, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что российская армия якобы использует критический запас ракет. Однако Минобороны РФ на своем сайте опровергло дефицит боеприпасов.
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