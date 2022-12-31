Переоценка кадастровой стоимости недвижимости ожидает россиян в 2023 году

В 2023 году планируется переоценка кадастровой стоимости жилья, сообщает «Российская газета».
Речь идет о зданиях, помещениях и машиноместах на паркингах, ведь в текущем году проводилась соответствующая оценка земельных участков.
Из других нововведений — владельцы недвижимости смогут следить за показателями кадастровой стоимости принадлежащих им квартир, домов и помещений через сайт Росреестра. Там же можно подать декларации, указать на ошибки или выразить несогласие с опубликованными данными.
Также собственники смогут самостоятельно узнать о тех, кто прописан или зарегистрирован в их квартире без их согласия. Ранее эта информация не разглашалась в связи с законом о защите персональных данных.