Интерактивное шоу по мультсериалу «Царевны» пройдет 6 и 7 января в ДК Ленсовета

Новое интерактивное шоу по анимационному сериалу «Царевны» ждет гостей и жителей Санкт-Петербурга 6 и 7 декабря в ДК Ленсовета. Для зрителей приготовили насыщенную играми и музыкальными номерами атмосферу Нового года, а также встречу с Дедом Морозом.
Как сообщили ФАН в пресс-службе культурного учреждения, все действие в шоу «Царевны: Новый год наоборот» построено на постоянном взаимодействии артистов со зрителями, каждому из которых будет выдана специальная волшебная палочка. Она позволит им влиять на действие спектакля, а также помогать героям и зажигать огни на новогодней елке.
Помимо этого, зрителей ждут световое шоу, Тесла Шоу, а также игры с большим надувным реквизитом и шоу мыльных пузырей.