Интерактивное шоу по мультсериалу «Царевны» пройдет 6 и 7 января в ДК Ленсовета

Как сообщили ФАН в пресс-службе культурного учреждения, все действие в шоу «Царевны: Новый год наоборот» построено на постоянном взаимодействии артистов со зрителями, каждому из которых будет выдана специальная волшебная палочка. Она позволит им влиять на действие спектакля, а также помогать героям и зажигать огни на новогодней елке.