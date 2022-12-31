Диетолог Белова назвала простой способ не прибавить в весе после новогоднего застолья

Новогодние блюда следует запивать водой, чтобы снизить вероятность ожирения, заявила эксперт по питанию Лиги здоровья нации, консультант по питанию национальных сборных команд Валерия Белова.
В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что вероятность ожирения у людей, которые выпивают стакан воды во время еды, снижается на 34%.
Белова объяснила, что жидкость во время еды помогает пищеварению. Так, она «разрушает крупные частицы» и при этом не снижает эффективность пищеварительных ферментов. В то же время эксперт предупредила, что алкоголь принесет лишний вес после застолья. Все потому, что спиртное замедляет метаболизм, задерживая воду — в результате пищевые калории откладываются «в жир».