Диетолог Белова назвала простой способ не прибавить в весе после новогоднего застолья

Белова объяснила, что жидкость во время еды помогает пищеварению. Так, она «разрушает крупные частицы» и при этом не снижает эффективность пищеварительных ферментов. В то же время эксперт предупредила, что алкоголь принесет лишний вес после застолья. Все потому, что спиртное замедляет метаболизм, задерживая воду — в результате пищевые калории откладываются «в жир».