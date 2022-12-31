Хоккеист Максим Сушинский назвал самый запоминающийся момент 2022 года

Чемпион России 2004 года в составе омского «Авангарда», бывший хоккеист национальной сборной Максим Сушинский рассказал, чем ему запомнился уходящий год.
Прославленный спортсмен признался, что не может найти каких-то положительных моментов за прошедшие 365 дней. Сушинский считает 2022 год ужасным для российского спорта.
«Самым запоминающимся моментом в 2022 году для меня стало то, что Россия нигде не участвует на мировом уровне. Никаких положительных моментов нет», — цитирует воспитанника петербургского хоккея «Чемпионат».
Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отстранить сборную России от участия в юниорском, молодежном и взрослом чемпионатах мира 2022 года. Причиной стала спецоперация в защиту мирного населения Донбасса.