Флорист Сафронова рассказала, как спасти живую новогоднюю елку от осыпания

Специалист рекомендовала не заносить домой новогоднюю елку сразу после покупки, чтобы компенсировать резкий перепад с минусовых температур к плюсовым. На стволе следует сделать свежий срез, а дерево поставить в емкость с водой, передает «Лента.ру».