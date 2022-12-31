Флорист Сафронова рассказала, как спасти живую новогоднюю елку от осыпания

Многие россияне предпочитают ставить дома живую елку на новогодние праздники. Полезные советы, которые помогут сохранить дерево от осыпания, дала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Специалист рекомендовала не заносить домой новогоднюю елку сразу после покупки, чтобы компенсировать резкий перепад с минусовых температур к плюсовым. На стволе следует сделать свежий срез, а дерево поставить в емкость с водой, передает «Лента.ру».
Флорист призвала не ставить елку рядом с батареями. Из-за сухого воздуха дерево начнет моментально осыпаться. Спасти от этого может регулярное увлажнение помещения при помощи специальных приборов или опрыскивание из пульверизатора.