FT: потери мировых бирж и рынков облигаций составили 30 трлн долларов

В частности, речь идет о биржах во Франкфурте-на-Майне, Нью-Йорке и Шанхае, где S&P 500 потерял 20%, а индекс биржи Nasdaq — 33%. Потери понес и индекс акций развивающихся рынков MSCI All-World (минус 20% стоимости). По данным издания, такие показатели являются наиболее серьезным ударом по всей мировой экономике с 2008 года.