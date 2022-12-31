Звезда «Аритмии» Ирина Горбачева показала пляжные фото без одежды

На снимках, опубликованных актрисой в личном Telegram-канале, она запечатлена полностью обнаженной. Знаменитость попозировала на каменистом берегу пляжа, а также на фоне неба и погруженной по пояс в воде. В описании к этой публикации Горбачева порассуждала на тему того, что самый близкий человек у каждого — это он сам.