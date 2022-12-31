Звезда «Аритмии» Ирина Горбачева показала пляжные фото без одежды

Актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева необычно поздравила поклонников с наступающим Новым годом. Звезда фильма «Аритмия» опубликовала для них смелые фото.
На снимках, опубликованных актрисой в личном Telegram-канале, она запечатлена полностью обнаженной. Знаменитость попозировала на каменистом берегу пляжа, а также на фоне неба и погруженной по пояс в воде. В описании к этой публикации Горбачева порассуждала на тему того, что самый близкий человек у каждого — это он сам.
«Читая это, хочу сказать и тебе — ты самый близкий и родной человек у себя. Береги себя! Будь счастлив!» — написала актриса.
Ранее коллега Горбачевой актриса Анастасия Макеева показала, как вместе с мужем Романом Мальковым подготовила свой загородный дом к предстоящим праздникам.
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