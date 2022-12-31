Водитель внедорожника и его пассажирка погибли в ДТП с фурой под Саратовом

Два человека стали жертвами дорожного инцидента с участием большегруза в Саратовской области. Об этом сообщили в субботу в региональном управлении Госавтоинспекции.
По предварительным данным, все произошло на 73-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. 49-летний водитель Niva Chevrolet столкнулся с фурой MAZ, за рулем которой находился 45-летний мужчина.
В результате водитель внедорожника и его пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте ЧП. Тела погибших пришлось деблокировать спасателям с помощью спецсредств. Обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки.