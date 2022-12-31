Генассамблея ООН призвала суд в Гааге дать правовую оценку действиям Израиля в Палестине

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Международный суд в Гааге дать заключение о правовых последствиях оккупации Израилем палестинских территорий.
За инициативу проголосовали 87 стран, 53 воздержались, 26 выступили против. Практически единодушную поддержку резолюции выразили в исламском мире, в том числе арабские государства, которые нормализовали отношения с Израилем. Россия и Китай тоже проголосовали «за».
Израиль, США, Великобританию и Германию, выступили против резолюции, а Франция оказалась среди государств, которые воздержались.
Международный суд в Гааге является высшей инстанцией ООН, рассматривающей споры между государствами. Его постановления имеют обязательную силу, хотя МС не может обеспечивать их соблюдение.
На Западном берегу реки Иордан приветствовали результаты голосования. Как отметили местные чиновники, они «отражают победу палестинской дипломатии».
«Пришло время Израилю стать государством, подчиненным закону, и нести ответственность за свои продолжающиеся преступления против нашего народа», — сказал пресс-секретарь президента Палестинской национальной администрации (ПНА) Набиль Абу Рудейнех.
Постпред Палестины в ООН Рияд Мансур отметил, что голосование состоялось через день после приведения к присяге крайне правого правительства еврейского государства, представители которого обещают расширение незаконных поселений и провоцируют «колониальную и расистскую политику» в отношении палестинцев. Он также поблагодарил страны, которые проголосовали за резолюцию и не испугались угроз и давления.
Тель-Авив, в свою очередь, выразил недовольство в связи с процессом голосования.
«Ни один международный орган не может решить, что еврейский народ является “оккупантом” на своей родине. Любое решение судебного органа, получившего мандат от морально обанкротившейся и политизированной ООН, абсолютно нелегитимно», — заявил постпред Израиля во всемирной организации Гилад Эрдан перед голосованием.
Генеральная Ассамблея ООН обратилась к МС с просьбой оценить правовые последствия «оккупации, заселения и аннексии» со стороны Израиля. В частности, речь идет о мерах, направленных на изменение демографического состава, статусе Священного города Иерусалима, а также принятии еврейским государством дискриминационных мер.
В резолюции ООН содержится призыв к суду дать рекомендации о том, как политика Израиля «влияет на правовой статус оккупации» и к каким последствиям она может привести для других государств и всемирной организации.
В последний раз Международный суд рассматривал вопрос об оккупации в 2004 году. Тогда он постановил, что израильский разделительный барьер на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является незаконным. Тель-Авив отклонил это решение, обвинив инстанцию в ангажированности.
Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, Сектор Газа и Западный берег реки Иордан, изгнав 300 000 палестинцев из своих домов. Еврейское государство также захватило сирийские Голанские высоты и Синайский полуостров. В 1978 году Египет и Израиль подписали мирный договор, по которому контингент ЦАХАЛ был выведен из Синая. Однако палестинские территории находятся под военным контролем Израиля с 1967 года. Это самая продолжительная оккупация в современной истории.