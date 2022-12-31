Генассамблея ООН призвала суд в Гааге дать правовую оценку действиям Израиля в Палестине

Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, Сектор Газа и Западный берег реки Иордан, изгнав 300 000 палестинцев из своих домов. Еврейское государство также захватило сирийские Голанские высоты и Синайский полуостров. В 1978 году Египет и Израиль подписали мирный договор, по которому контингент ЦАХАЛ был выведен из Синая. Однако палестинские территории находятся под военным контролем Израиля с 1967 года. Это самая продолжительная оккупация в современной истории.