Актриса Анастасия Макеева похвасталась новогодним декором своего загородного дома

Актриса театра, кино и дубляжа Анастасия Макеева, известная широкому зрителю по ролям в фильме «Дом, милый дом» и сериале «Легавый», отчиталась поклонникам о приготовлениях к Новому году. Звезда показала праздничный декор своего загородного дома.
На кадрах, опубликованных Макеевой в социальных сетях, можно увидеть множество гирлянд и прочих атрибутов праздника. При этом работа еще не завершена: актрисе и ее супругу Роману Малькову осталось нарядить елку.
Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала поклонникам, как балует своих троих детей от латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в новогодние праздники.