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Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с наступающим Новым годом

Общество
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с наступающим Новым годом

Находящиеся на МКС космонавты Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелав им стать одной дружной семьей.

Видео с поздравлениями российских космонавтов опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Teelgram-канале. Командир экипажа Прокопьев пожелал россиянам «быть счастливыми, смело идти вперед и созидать».

Петелин, в свою очередь, назвал Новый год семейным праздником и пожелал всем россиянам почувствовать себя «одной дружной семьей». А Кикина отметила, что в новогодние дни и взрослым, и детям хочется верить в чудеса.

В завершении ролика российский экипаж Международной космической станции хором кричит «С Новым годом».
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