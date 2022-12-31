Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с наступающим Новым годом

Находящиеся на МКС космонавты Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелав им стать одной дружной семьей.
Видео с поздравлениями российских космонавтов опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Teelgram-канале. Командир экипажа Прокопьев пожелал россиянам «быть счастливыми, смело идти вперед и созидать».
Петелин, в свою очередь, назвал Новый год семейным праздником и пожелал всем россиянам почувствовать себя «одной дружной семьей». А Кикина отметила, что в новогодние дни и взрослым, и детям хочется верить в чудеса.
В завершении ролика российский экипаж Международной космической станции хором кричит «С Новым годом».