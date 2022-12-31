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Сенатор Пушков предрек создание стратегического альянса между Москвой и Пекином

Политика
Сенатор Пушков предрек создание стратегического альянса между Москвой и Пекином

Американское руководство потерпело крах в своих попытках вбить клин между Москвой и Пекином. К чему это может привести объяснил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Сенатор в своем Telegram-канале напомнил, что согласно стратегии безопасности США Белый дом собирается продолжать конкурентную борьбу с китайским государством. Однако в этом противостоянии также будет участвовать и Россия, уверен Пушков. По его словам, оппонентом Вашингтона может стать стратегический альянс, который образуется в результате партнерских связей Москвы и Пекина.

«"Большой треугольник" в лице США, России и Китая приобретает все более заостренный вид», — написал он.

Напомним, что 30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Они беседовали по видеосвязи.
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