Сенатор Пушков предрек создание стратегического альянса между Москвой и Пекином

Сенатор в своем Telegram-канале напомнил, что согласно стратегии безопасности США Белый дом собирается продолжать конкурентную борьбу с китайским государством. Однако в этом противостоянии также будет участвовать и Россия, уверен Пушков. По его словам, оппонентом Вашингтона может стать стратегический альянс, который образуется в результате партнерских связей Москвы и Пекина.