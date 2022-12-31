Очередная коммунальная авария придала Новому году петербуржцев «привкус испражнений»

Планы десятков петербуржцев на нормальную встречу Нового года оказались сорваны неприятным запахом испражнений. Всему виной — прорванная труба в доме по адресу Салова, 22.
По словам одной из жительниц, авария произошла в подвале за два дня до наступления 2023 года. Зловонный запах быстро распространился по квартирам, чем вынудил многих горожан покинуть дом до устранения последствий прорыва. Впрочем, решать проблему оперативно коммунальщики не планируют.
«В парадной воняет, дома тоже воняет, наши салаты с привкусом испражнений, в подвале все в испражнениях. Нам придется уехать из дома, вернемся второго числа», — пожаловалась петербурженка «Невским Новостям».
Напомним, что этот и десятки других случаев еще раз подтверждают неготовность коммунальных сетей города на Неве к повышенным нагрузкам. Ранее с таким фактом активно спорил местный губернатор Александр Беглов, который, впрочем, часто выдает желаемое за действительное.