Очередная коммунальная авария придала Новому году петербуржцев «привкус испражнений»

По словам одной из жительниц, авария произошла в подвале за два дня до наступления 2023 года. Зловонный запах быстро распространился по квартирам, чем вынудил многих горожан покинуть дом до устранения последствий прорыва. Впрочем, решать проблему оперативно коммунальщики не планируют.