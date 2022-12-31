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Жителей Петербурга предупредили о сильном ветре после новогодней ночи

Общество
Жителей Петербурга предупредили о сильном ветре после новогодней ночи

После новогодней ночи в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом горожан предупредили сотрудники МЧС России.

Со ссылкой на синоптиков ведомство сообщило, что в воскресенье, 1 января, в прибрежных районах Северной столицы ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Помимо этого, горожан ожидает потепление и небольшой дождь. Все это приведет к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. При этом сложная обстановка в Петербурге фиксируется уже не первый день. Автомобили стоят в многокилометровых пробках, а пешеходы вынуждены маневрировать между льдом и сугробами.

Петербуржцы неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову с просьбами навести порядок в коммунальной сфере. Однако их обращения остаются без внимания.
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