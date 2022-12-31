Уголовное дело о гибели семилетней девочки в ДТП под Новосибирском поступило в СК РФ

Все случилось на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар. По данным сотрудников правоохранительных органов, 60-летний мужчина за рулем Mitsubishi Outlander ехал в сторону областного центра и выехал на полосу встречного движения. Там водитель кроссовера столкнулся с Opel.