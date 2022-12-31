Уголовное дело о гибели семилетней девочки в ДТП под Новосибирском поступило в СК РФ

Уголовное дело о гибели семилетней девочки в ДТП под Новосибирском передали в региональный Следственный комитет. Трагедия произошла в Новосибирской области накануне вечером, 30 декабря, пишет mk.ru.
Все случилось на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар. По данным сотрудников правоохранительных органов, 60-летний мужчина за рулем Mitsubishi Outlander ехал в сторону областного центра и выехал на полосу встречного движения. Там водитель кроссовера столкнулся с Opel.
В салоне второй машины находились двое взрослых и двое детей — семилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Первая скончалась на месте от полученных травм до приезда врачей скорой помощи, а второго несовершеннолетнего доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.