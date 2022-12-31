Дубль Клима Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Форвард вышел в третьей тройке вместе с Маттиасом Янмарком и Райаном Ньюджент-Хопкинсом. Костин отметился заброшенными шайбами в первом и втором периодах. «Эдмонтон» в итоге одержал убедительную победу над «Сиэтлом» со счетом 7:2.