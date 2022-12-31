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Дубль Клима Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Спорт
Дубль Клима Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла».

Форвард вышел в третьей тройке вместе с Маттиасом Янмарком и Райаном Ньюджент-Хопкинсом. Костин отметился заброшенными шайбами в первом и втором периодах. «Эдмонтон» в итоге одержал убедительную победу над «Сиэтлом» со счетом 7:2.

Костин в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ провел 21 матч, в которых записал на свой счет восемь (4+4) баллов за результативность.
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