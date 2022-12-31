Дубль Клима Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла».
Форвард вышел в третьей тройке вместе с Маттиасом Янмарком и Райаном Ньюджент-Хопкинсом. Костин отметился заброшенными шайбами в первом и втором периодах. «Эдмонтон» в итоге одержал убедительную победу над «Сиэтлом» со счетом 7:2.
Костин в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ провел 21 матч, в которых записал на свой счет восемь (4+4) баллов за результативность.