Концерт «Рождественский шансон — 17» объединит выступления Цыгановой, Добронравова и Шевченко

Праздничный концерт ежегодно собирает на одной сцене самых интересных, душевных и ярких исполнителей шансона. Как рассказали организаторы мероприятия, на этот раз музыканты приготовили немало сюрпризов: для зрителей прозвучат не только известные хиты, но и новые композиции.