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Концерт «Рождественский шансон — 17» объединит выступления Цыгановой, Добронравова и Шевченко

Общество
Концерт «Рождественский шансон — 17» объединит выступления Цыгановой, Добронравова и Шевченко

Традиционный праздничный концерт «Рождественский шансон — 17» пройдет в БКЗ «Октябрьский» 7 января 2023 года. Зрителей ждут яркие выступления Вики Цыгановой, Александра Добронравова, Елены Шевченко и других артистов.

Праздничный концерт ежегодно собирает на одной сцене самых интересных, душевных и ярких исполнителей шансона. Как рассказали организаторы мероприятия, на этот раз музыканты приготовили немало сюрпризов: для зрителей прозвучат не только известные хиты, но и новые композиции.

Ранее поэт, автор песен и певец Вадим Степанцов рассказал, почему останется встречать Новый год дома с семьей. По его словам, в шумных компаниях отмечать этот праздник лучше в молодости.
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