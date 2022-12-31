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Журналисты Financial Times представили свой прогноз на 2023 год

Политика
Журналисты Financial Times представили свой прогноз на 2023 год

Журналисты Financial Times опубликовали материал с предсказаниями на грядущий 2023 год. В прогнозе они упомянули Европейский союз, Соединенное Королевство, США и Китай.

Авторы издания считают, что руководитель британского кабмина Риши Сунак сможет остаться на нынешней должности, а глава Белого дома Джо Байден решит участвовать в следующей президентской гонке. В свою очередь, экс-президенту США Дональду Трампу в 2023 году придется несладко. Ему вновь припомнят штурм Капитолия и найденную в его имении документацию.

Журналисты также выразили уверенность, что главой турецкого государства по-прежнему будет Реджеп Тайип Эрдоган, а Пекин не будет осуществлять вторжение на Тайвань. Жители европейских стран, в свою очередь, будут периодически сталкиваться с веерным отключением электроэнергии. Однако тяжелое время для ЕС наступит через год, спрогнозировали обозреватели.

Ранее замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев предрек развал Евросоюза, победу миллиардера Илона Маска на выборах главы США, а также создание Четвертого рейха на базе ФРГ.
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