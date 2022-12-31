Журналисты Financial Times представили свой прогноз на 2023 год

Журналисты также выразили уверенность, что главой турецкого государства по-прежнему будет Реджеп Тайип Эрдоган, а Пекин не будет осуществлять вторжение на Тайвань. Жители европейских стран, в свою очередь, будут периодически сталкиваться с веерным отключением электроэнергии. Однако тяжелое время для ЕС наступит через год, спрогнозировали обозреватели.