Депутаты ЦАР предложили ужесточить наказание за фейки в адрес национальной армии

Банги, 31 декабря. Депутаты Национального собрания ЦАР предложили ввести уголовное наказание за распространение ложной информации о вооруженных силах республики (FACA).
Автором законопроекта выступил представитель Батангафо Жан Де Дье Игор Дамарас-Демангере. По его словам, инициатива защитит от дезинформации военных, которые каждый день служат Родине с риском для жизни.
Депутат предлагает ужесточить штрафы за распространение сведений, порочащих честь бойцов FACA. Так, виновный в совершении подобных правонарушений заплатит штраф до двух миллионов западноафриканских франков (3,3 тысячи долларов США. — Прим. ФАН) или получит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Ранее власти Центральноафриканской Республики запустили кампанию по борьбе с дезинформацией в сети Интернет. Руководитель Высшего совета по массовым коммуникациям ЦАР отметил успехи правительства и заявил, что проблема до сих пор актуальна в обществе.