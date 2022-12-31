Депутаты ЦАР предложили ужесточить наказание за фейки в адрес национальной армии

Депутат предлагает ужесточить штрафы за распространение сведений, порочащих честь бойцов FACA. Так, виновный в совершении подобных правонарушений заплатит штраф до двух миллионов западноафриканских франков (3,3 тысячи долларов США. — Прим. ФАН) или получит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.