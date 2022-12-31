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El Pais: конфликт на Украине показал неготовность Запада к длительному противостоянию с РФ

Армия
El Pais: конфликт на Украине показал неготовность Запада к длительному противостоянию с РФ

Конфликт на Украине показал, что страны Запада не готовы к длительному противостоянию с Россией, пишет El Pais.

В публикации отмечается, что западные страны столкнулись с острой нехваткой боеприпасов и запчастей для военной техники после поставок Украине вооружения. Кроме того, украинский конфликт показал, что системы ПВО стран Североатлантического альянса нуждаются в модернизации.

«Нам нужны и высококачественные системы для перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации БПЛА», — заявила вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук.

Она также отметила, что США и их союзникам не стоит недооценивать мощь российских войск, которые представляют собой «грозную силу».
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