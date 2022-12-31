El Pais: конфликт на Украине показал неготовность Запада к длительному противостоянию с РФ

В публикации отмечается, что западные страны столкнулись с острой нехваткой боеприпасов и запчастей для военной техники после поставок Украине вооружения. Кроме того, украинский конфликт показал, что системы ПВО стран Североатлантического альянса нуждаются в модернизации.