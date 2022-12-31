Продюсер Алексей Остудин призвал к скромности возомнившего себя королем Филиппа Киркорова

Народный артист России, 55-летний эстрадный певец, композитор и музыкальный продюсер Филипп Киркоров считает себя королем отечественной эстрады. Как отметил продюсер Алексей Остудин, из-за этого исполнителю абсолютно безразлично мнение окружающих.
Продюсер в беседе с BLITZ+ вспомнил случай, после которого и началась любовь Киркорова к коронам. По его словам, это произошло на гастролях в День нефтяника. Тогда у певца на заставке телефона стояла картинка «Я царь».
«Он слишком вжился в роль. Но это такой детский сад, честное слово. Ситуация сейчас такая, что скромнее надо быть», — рассказал он.
Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, какое будущее ждет детей сбежавшей в Израиль народной артистки СССР Аллы Пугачевой в России.