Названы пять лекарственных свойств, которыми обладает квашеная капуста

Квашеная капуста является хорошим источником клетчатки, а также содержит ферменты, которые помогают организму расщеплять пищу на мелкие и усваиваемые молекулы. Помимо этого, люди, употребляющие такую капусту, отличаются крепкой иммунной системой. Продукт также поддерживает здоровье кишечника.