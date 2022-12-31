Названы пять лекарственных свойств, которыми обладает квашеная капуста

Квашеная капуста обладает множеством полезных веществ и витаминов, благодаря которым это блюдо оказывает положительное влияние на работу организма.
Употребление квашеной капусты способствует снижению рисков развития рака. Это происходит из-за наличия в составе сульфорафана. Кроме того, блюдо содержит пробиотические бактерии, которые уменьшают симптомы тревоги и депрессии, передает турецкое издание En Son Haber.
Квашеная капуста является хорошим источником клетчатки, а также содержит ферменты, которые помогают организму расщеплять пищу на мелкие и усваиваемые молекулы. Помимо этого, люди, употребляющие такую капусту, отличаются крепкой иммунной системой. Продукт также поддерживает здоровье кишечника.
Капуста является хорошим источником калия, что способствует снижению артериального давления. Медики выяснили, что продукт укрепляет здоровье сердца.