Среднее значение котировок газа на европейском рынке превысило 1260 долларов в 2022 году

Лондонская биржа ICE подсчитала среднюю расчетную цену газа на европейском рынке. Она составила 1260,8 доллара за тысячу кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения, предоставленные торговой площадкой.
Стоимость газа начала последовательно расти на европейском рынке, начиная с весны 2021 года. Эта долгосрочная тенденция объяснялась влиянием пандемии коронавируса на логистические цепочки.
Пиковое значение было достигнуто в уходящем году — 3892 доллара. Это в 20 раз выше средних показателей за предшествующие несколько лет.
Стоимость газа на уровне 5 тысяч долларов ранее спрогнозировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.