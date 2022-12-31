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Министр обороны Турции Акар: приобретенная у РФ система С-400 никому не несет угрозы

Армия
Министр обороны Турции Акар: приобретенная у РФ система С-400 никому не несет угрозы

Приобретенная Турцией у России система ПВО С-400 не несет никому угрозы, заявил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.

Он отметил, что комплекс будет применен только для отражения нападения. По его словам, Анкара объяснила Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза.

«За исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет», — сообщил Хулуси.

Напомним, что турецкие военные приобрели у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35 из-за покупки этих комплексов.
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