Министр обороны Турции Акар: приобретенная у РФ система С-400 никому не несет угрозы

Приобретенная Турцией у России система ПВО С-400 не несет никому угрозы, заявил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.
Он отметил, что комплекс будет применен только для отражения нападения. По его словам, Анкара объяснила Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза.
«За исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет», — сообщил Хулуси.
Напомним, что турецкие военные приобрели у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35 из-за покупки этих комплексов.