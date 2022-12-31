События в Донбассе к 15:00 31 декабря: в ДНР сбиты вертолеты ВСУ, в Лисичанске ликвидирован агент СБУ

В Лисичанске ликвидирован агент Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР. По имеющейся информации, диверсант планировал теракты на территории республики, одной из его целей был Дом правительства. При задержании он оказал сопротивление, бросив гранату в правоохранителей.