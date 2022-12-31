События в Донбассе к 15:00 31 декабря: в ДНР сбиты вертолеты ВСУ, в Лисичанске ликвидирован агент СБУ

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке сообщила, что за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 270 единиц боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм минометов. Под обстрелы попали районы 9 населенных пунктов, погиб мирный житель, еще 2 получили ранения.
С начала суток ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка, Гольмовский и Горловка. В ходе атак применялись артиллерийские орудия калибра 155 мм и 122 мм.
Министерство обороны РФ в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены скопления живой силы и техники на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Уничтожены порядка 130 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера, 3 боевые машины пехоты, 6 бронеавтомобилей, 8 пикапов.
В результате ударов высокоточным оружием поражены 3 пункта дислокации иностранных наемников в районах Лимана, Червоной Дибровы. В районах населенных пунктов Часов Яр, Бахмут, Авдеевка и Веселое ликвидированы 5 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В Богатыре уничтожен склад вооружения и боеприпасов ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе Константиновки уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 2 боевые машины РСЗО) «Град», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». В районах Северска, Ступочек и Федоровки уничтожены 4 артиллерийские системы М777 производства США.
Истребительной авиацией ВКС РФ сбиты 2 вертолета Ми-8 ВСУ в районах Нововасильевки и Новоэкономического. Средствами противовоздушной обороны уничтожены беспилотники ВСУ в районах Кирилловки, Вольного, Червоной Дибровы, Володино.
ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) утром сообщила, что украинские войска за сутки потеряли в боях с подразделениями ЛНР до 70 человек личного состава, танк, 3 беспилотника, 4 бронетранспортера, 12 единиц специальной автотехники.
Обстрелам со стороны ВСУ за тот же период подверглись населенные пункты Алчевск, Стаханов и Брянка. В Алчевске разрушено общежитие ДонГТИ, повреждены жилые дома, учебный корпус и библиотека ДонГТИ, магазин и ресторан. В Брянке повреждения получил жилой дом, разрушена станция техобслуживания. В Стаханове повреждены жилые дома и газопровод.
Минобороны РФ в ходе брифинга сообщило о поражении подразделений ВСУ в районе Серебрянки, ликвидировано до 140 украинских военнослужащих, 5 танков, 7 боевых бронированных машин и 4 пикапа. Кроме того, в указанном районе уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства.
Средствами ПВО сбит беспилотник ВСУ в районе Бараниковки.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС рассказал, что ВСУ не оставляют попыток совершить прорыв на линии боевого соприкосновения, но российские силы отбивают атаки противника. По его словам, в рядах украинских войск находятся тысячи наемников, часть из которых воюет с 2014 года.
В ЛНР, отметил Пасечник, находятся более 1,2 тысячи украинских пленных, у международных организаций есть к ним доступ. При этом правозащитные ассоциации не могут принудить Киев к выполнению Женевских конвенций в части обращения с военнопленными ЛНР.
Также врио главы республики рассказал, что главным итогом года для жителей ЛНР стало вхождение в состав России. Одна из важнейших задач, стоящих сейчас перед Луганском – консолидация сфер жизнедеятельности республики с РФ.
В Лисичанске ликвидирован агент Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР. По имеющейся информации, диверсант планировал теракты на территории республики, одной из его целей был Дом правительства. При задержании он оказал сопротивление, бросив гранату в правоохранителей.