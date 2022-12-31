Перечислены восемь питьевых привычек, разрушающих мозг

Сохранить когнитивные функции головного мозга на долгие годы можно, исключив несколько привычек в питье.
Все исследователи сходятся в том, что необходимо избавиться от привычек употреблять алкоголь до состояния опьянения. Нельзя употреблять алкоголь и перед сном, поскольку это может привести к фактическому усыханию размеров головного мозга.
К когнитивным расстройствам и преждевременному старению мозга приводит привычка выпивать в одиночестве. Однако опаснее всего употреблять спиртное на голодный желудок, поскольку так алкоголь быстрее всасывается в кровь. Первый глоток окажет влияние на мозг уже в течение 5-10 минут.
К негативным последствиям для мозга может привести употребление сладких напитков и большого количества кофеина. Потеря концентрации и снижение когнитивных способностей грозит и при недостаточном употреблении чистой воды -- обезвоживание старит мозг быстрее.
Исследователи советуют обязательно пить зеленый чай. Он снижает риск появления мыслительных нарушений, а также улучшает внимание и память, пишет Ferra.