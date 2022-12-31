The Mirror: маневры российского фрегата «Адмирал Горшков» вызвали переполох в Британии

Запланированные на начало 2023 года учения ВМФ РФ при участии фрегата «Адмирал Горшков» встревожили британское военное сообщество, сообщил аналитик Уилл Стюарт.
В публикации для The Mirror, которую приводит издание «ПолитРоссия», журналист отметил, что маневры будут проводиться в акватории Средиземного моря. В связи с этим корабль, вооруженный новейшим ракетным комплексом «Циркон», будет проходить вблизи британского побережья, что вызвало в Соединенном Королевстве настоящий переполох.
«Военный корабль Владимира Путина, вооруженный неудержимыми гиперзвуковыми ядерными боеголовками, проплывет мимо Великобритании», — сказано в публикации.
Автор статьи напомнил, что скорость «Цирконов» фактически не оставляет шансов существующим на сегодняшний день системам противоракетной обороны.
В октябре 2020 года экипаж корабля, находившегося в Белом море, выполнил первый тестовый запуск «Циркона» по водной цели в Баренцевом море. В мае 2022 года прошли новые испытания. Выпущенная ракета успешно поразила цель, находившуюся на расстоянии в тысячу километров.