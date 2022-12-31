The Mirror: маневры российского фрегата «Адмирал Горшков» вызвали переполох в Британии

В публикации для The Mirror, которую приводит издание «ПолитРоссия», журналист отметил, что маневры будут проводиться в акватории Средиземного моря. В связи с этим корабль, вооруженный новейшим ракетным комплексом «Циркон», будет проходить вблизи британского побережья, что вызвало в Соединенном Королевстве настоящий переполох.