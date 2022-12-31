Инфляция на Украине за 2023 год может достигнуть 28%

Такой прогноз вероятен на фоне перебоев с электричеством, из-за которых показатель может увеличиться на 1-2%. Из-за подобных блэкаутов многие украинские предприятия начинают использовать генераторы, что делает производство более дорогим, и, как итог, негативно влияет на стоимость товаров.