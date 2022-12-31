Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Инфляция на Украине за 2023 год может достигнуть 28%

Экономика
Инфляция на Украине за 2023 год может достигнуть 28%

В грядущем году инфляция на Украине может достигнуть 28%, сообщает минэкономики страны.

Такой прогноз вероятен на фоне перебоев с электричеством, из-за которых показатель может увеличиться на 1-2%. Из-за подобных блэкаутов многие украинские предприятия начинают использовать генераторы, что делает производство более дорогим, и, как итог, негативно влияет на стоимость товаров.

На Украине может подорожать продовольствие и другие товары продукты первой необходимости, считает глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Также повысится стоимость дизеля и бензина.
инфляция на украине стоимость товаров энергокризис на Украине
Военкоры ФАН
Лучшие в аду