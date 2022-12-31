Sohu: энергокризис в Евросоюзе может вынудить Венгрию встать на сторону России

Как пишут авторы издания, из-за ситуации на Украине многие европейские государства столкнулись с кризисом в сфере энергетики. Это произошло из-за того, что Запад ввел множество ограничительных мер против Кремля и отказался от российских энергоресурсов. Однако есть одна страна, которая может пойти против объединения, — это Венгрия. Такая информация содержится в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».