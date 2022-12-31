Последствия украинского кризиса вынудят одного из членов Европейского союза встать на сторону Москвы. Неудобную правду о возможном союзнике Кремля обнажили журналисты Sohu.
Как пишут авторы издания, из-за ситуации на Украине многие европейские государства столкнулись с кризисом в сфере энергетики. Это произошло из-за того, что Запад ввел множество ограничительных мер против Кремля и отказался от российских энергоресурсов. Однако есть одна страна, которая может пойти против объединения, — это Венгрия. Такая информация содержится в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
«Власти Венгрии не раз отмечали, что главное для них – это интересы венгров. Поэтому Будапешт публично заявлял, что не заинтересован в отказе от экономических связей с РФ», – говорится в материале.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что стране навязывают санкции, однако она будет идти вперед, несмотря на давление Запада.