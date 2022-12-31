Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российская эстрада в 2022 году потеряла Шатунова, Моисеева и Кузнецова

Общество
Российская эстрада в 2022 году потеряла Шатунова, Моисеева и Кузнецова

Российская эстрада в уходящем году потеряла много эпохальных личностей различных времен.

Одной из самых громких новостей стало известие о скоропостижной кончине бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Один из самых известных музыкантов середины 90-х умер 23 июня из-за острой сердечной недостаточности.

Другой известный исполнитель, заслуженный артист России Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября. Певец, так же, как и Шатунов, умер на фоне острой сердечной недостаточности.

Вслед за солистом группы «Ласковый май» из жизни ушел продюсер Сергей Кузнецов. Специалист скоропостижно скончался 7 ноября из-за сердечного приступа.
шатунов моисеев кузнецов эстрада
Военкоры ФАН
Лучшие в аду