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Президент Сербии Вучич озвучил условия для введения санкций против России

Политика
Президент Сербии Вучич озвучил условия для введения санкций против России

Есть лишь одна причина, по которой Белград согласится присоединиться к антироссийским ограничительным мерам Евросоюза. Об этом сообщал сербский лидер Александр Вучич.

Политик отметил, что такой исход событий возможен лишь в том случае, если интересы сербского государства окажутся в опасности. Соответствующее заявление президент Сербии сделал 31 декабря в рамках эфира на канале Prva.

«Как долго мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», — уточнил Вучич.

Напомним, что Европейский союз ввел против Кремля уже девять пакетов санкций. Антироссийская риторика усилилась после того, как Москва начала спецоперацию на Украине.
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